Fiumicino donne protagoniste al Singinta | l’evento organizzato dalle diocesi

Fiumicino, 2 giugno 2025- Una spiaggia, un tramonto, e uno spazio dedicato solo alle donne. Torna lunedì 7 luglio, alle 19, al Singita Miracle Beach di Fregene, l’appuntamento “Donne, diritto d’amore”, promosso dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Una serata pensata per il mondo femminile, credente e non, in un clima di ascolto, poesia e riflessione, tra musica e spiritualità. Giunto alla sua terza edizione, l’evento nasce da un desiderio condiviso da un gruppo di donne coinvolte nel cammino sinodale delle due diocesi. Lo scopo è offrire un tempo e uno spazio dove poter esprimere la propria voce, i propri dubbi, sogni e fatiche, in un confronto libero e creativo con la Chiesa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it