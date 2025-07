Ancora allerta caldo in tutta Europa e Italia

L’ondata di caldo record continua a mettere a rischio le nostre città, con 18 in Italia che sfoggiano il bollino rosso. Un’emergenza che coinvolge tutta Europa, richiedendo attenzione e precauzione. Monica Di Loreto ci aggiorna sulla situazione, mentre affrontiamo questa sfida climatica senza precedenti. Restiamo informati e preparati: l’estate più calda degli ultimi anni è ancora in corsa.

Emergenza caldo in Europa e in Italia. Oggi nel nostro paese sono 18 le città con il bollino rosso. Servizio di Monica Di Loreto. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ancora allerta caldo in tutta Europa e Italia

