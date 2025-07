Temperature record e umidità al 70% in Campania fino a sabato 5 sos della Protezione civile

L’ondata di calore in Campania si intensifica, con temperature che superano di 6-7°C le medie stagionali e un’umidità che raggiunge il 70%, specialmente nelle ore serali e notturne lungo la costa. La Protezione Civile ha prorogato l’allerta fino a sabato 5 luglio per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale restare informati e adottare le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa ondata di caldo record.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 20 di sabato 5 luglio. Si prevedono ancora temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C. Salirà ancora il tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70%. Il quadro meteo è associato a scarsa ventilazione, condizione che determina un innalzamento della percezione di calore. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

