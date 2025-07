La lezione di Giuseppe Parlato l' accademico combattente che ha restituito la destra alla storia nazionale

La figura di Giuseppe Parlato, storico e studioso di spicco, ha rivoluzionato il modo di interpretare la destra italiana, restituendole dignità e profondità. La sua passione e il suo rigore intellettuale hanno lasciato un'impronta indelebile sulla scena politica e culturale nazionale. Ricordando il suo contributo, ci impegniamo a proseguire il suo lavoro, affinché la memoria e i valori che ha difeso continuino a guidarci nel futuro.

La Destra ricorda Giuseppe Parlato, uno dei maggiori studiosi italiani del fascismo e dei movimenti politici del Novecento, scomparso il 2 giugno scorso all’eta di 73 anni. A tratteggiarne la figura, presso la Fondazione An, politici ai vertici delle Istituzioni, come il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ministri come Alessandro Giuli, a capo del Mic, tanti parlamentari, come Roberto Menia, Paola Frassinetti, ma anche intellettuali d’area, giornalisti, accademici. E soprattutto tanti allievi del “professor Parlato”, innamorato della sua professione di storico e di insegnante che ha sempre incoraggiato i giovani verso la curiosità e il rigore della ricerca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it