La terza vita della tv | dopo l’antenna e lo streaming arrivano TikTok e Instagram

La televisione, protagonista indiscussa del nostro soggiorno, si reinventa ancora una volta. Dopo l’antenna e lo streaming, arrivano TikTok e Instagram, rivoluzionando il nostro modo di consumare contenuti. Social network, smartphone, reel e creator: tutto si intreccia in un nuovo universo digitale. È la terza vita della TV, un’evoluzione che conferma il suo ruolo centrale, adattandosi alle nuove tendenze e alle passioni del pubblico.

Social network, smartphone, reel e creator: tutto è cambiato solo per venire assorbito dalla televisione, che rimane la regina del nostro soggiorno. E così, dopo il successo di YouTube, arrivano le altre piattaforme. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La terza vita della tv: dopo l’antenna e lo streaming arrivano TikTok e Instagram

