Vlahovic mette il like a Bellingham che celebra la vittoria del Real sulla Juve i tifosi lo insultano

In un gesto che ha fatto discutere i tifosi, Vlahovic ha messo il like a Bellingham mentre celebrava la vittoria del Real Madrid sulla Juve, alimentando ulteriormente le tensioni. Dopo la sconfitta e l’eliminazione dal Mondiale per Club, questa piccola azione ha scatenato reazioni accesissime. Ma cosa si cela dietro questa gaffe? La risposta potrebbe svelare molto più di un semplice clic…

Non bastasse la sconfitta per 1-0 e la conseguente eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid. In queste ore c'è un like "galeotto" che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus. La firma è quella di Dusan Vlahovic. Cosa è successo? La gaffe di Vlahovic. L'attaccante serbo – sempre più separato in casa – evidentemente non ha gradito i 90 minuti trascorsi in panchina contro il Real Madrid. E dunque – come ormai spesso capita in quest'era in cui i clic sostituiscono le parole – ha ben pensato di prendersi la sua rivincita sui social.

