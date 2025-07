Viaggi e Cybersicurezza | Come Proteggere i Tuoi Dati in Vacanza?

di relax e scoperta in un'esperienza sicura in un vero e proprio campo minato digitale. Proteggere i tuoi dati in vacanza non è mai stato così essenziale: scopri come difenderti dai rischi informatici e goderti il viaggio senza preoccupazioni.

L'estate è alle porte e con essa la voglia di staccare dalla routine quotidiana. Ma mentre pianifichiamo le nostre vacanze online, prenotando voli e hotel con un semplice click, raramente pensiamo ai rischi digitali che questo comporta. Un nuovo rapporto di Check Point rivela una realtà preoccupante: gli attacchi informatici nel settore dei viaggi sono aumentati drasticamente dal 2023 al 2025, trasformando quello che dovrebbe essere il momento più rilassante dell'anno in un potenziale incubo digitale. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Viaggi e Cybersicurezza: Come Proteggere i Tuoi Dati in Vacanza?

In questa notizia si parla di: viaggi - cybersicurezza - proteggere - tuoi

Cinque consigli per proteggere i tuoi dati quando viaggi - Panda Security; Cybersecurity, che cos’è e perché è una priorità per le aziende.

Cybersicurezza Proteggere lo smartphone dagli hacker: 5 consigli - Attualmente i nostri smartphone ci permettono di essere online sempre e ovunque, vivendo in modo più efficiente e interconnesso. Lo riporta bluewin.ch

Cybersicurezza: le attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche - Ipsoa - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la ... Da ipsoa.it