Lollobrigida | Con Usa rapporti ottimi Dazi? Il 10% è accettabile ma proteggeremo il Made in Italy

Il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, rientra dagli Stati Uniti con un sorriso: le trattative sui dazi hanno portato a risultati concreti, rafforzando il legame tra Italia e USA. Con rapporti ottimi e un accordo che riduce le barriere, l’Italia si impegna a tutelare il Made in Italy senza compromessi. La strada verso una soluzione realista sui dazi si fa più chiara, e il nostro settore agroalimentare si prepara a beneficiare di nuove opportunità.

Di ritorno dagli Stati Uniti il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, parla di rapporto positivo con l’amministrazione americana e considera un successo le trattative diplomatiche che hanno portato ad abbassare i dazi. Rivendicando la forza delle nostre esportazioni agroalimentari. Lollobrigida: “Si va verso una soluzione realista sui dazi”. In un’intervista a Il Foglio, Lollobrigida sottolinea che, “Questa tre giorni molto intensa negli Stati Uniti è il segnale che con Washington il rapporto è ottimo. Sono stato il primo ministro dell’Agricoltura di un paese dell’Ue a essere ricevuto alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lollobrigida: “Con Usa rapporti ottimi. Dazi? Il 10% è accettabile ma proteggeremo il Made in Italy”

