La premier Meloni coi vice Salvini e Tajani in Vaticano per l’udienza con Papa Leone

In un momento storico di grande rilevanza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si presenta in Vaticano insieme ai vice premier Salvini e Tajani per incontrare Papa Leone XIV. Questa prima udienza ufficiale dall’elezione del nuovo pontefice rappresenta un importante segnale di dialogo tra Italia e Chiesa. Prima di varcare le soglie del Palazzo Apostolico, la delegazione italiana si prepara a un incontro che potrebbe segnare nuove traiettorie nelle relazioni tra Stato e religione, aprendo un capitolo di riflessione e collaborazione.

Città del Vaticano, 2 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è giunta in Vaticano per l’udienza con Papa Leone XIV. Si tratta della prima udienza ufficiale dall’elezione del pontefice. La delegazione del Governo italiano è composta anche dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Con loro anche il segretario del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Prima di entrare nel Palazzo Apostolico, la delegazione italiana è stata ricevuta nel Cortile di San Damaso. Alle 12.30 la premier incontrerà il segretario di Stato, mons. Pietro Parolin. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

