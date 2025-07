Divieti antismog è scattato a Genova lo stop anche ai diesel Euro 4 Terrile | Niente multe fino a quando non sarà ultimata la segnaletica stradale | La mappa

A Genova scattano le nuove restrizioni antismog: da oggi, primo luglio, il traffico dei veicoli diesel Euro 4 si ferma nel centro cittadino, coinvolgendo zone chiave come Principe, Piazza Tommaseo e parte di corso Europa. La sindaca Silvia Salis ha firmato l’ordinanza, con multe sospese fino al completamento della segnaletica. Un passo importante per migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità urbana, ma cosa comporta realmente per i cittadini?

La sindaca Silvia Salis ha firmato l'ordinanza che introduce già da oggi, primo luglio, nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro cittadino, in un'area che va pressapoco dalla zona di Principe a piazza Tommaseo, includendo un tratto di corso Europa e una parte della Valbisagno.

