Apple trionfa al botteghino con F1 e Brad Pitt

Apple conquista il box office con “F1” e Brad Pitt, segnando un record storico. Nel suo primo weekend, il film di Joseph Kosinski ha incassato 55,6 milioni di dollari in Nord America e 144 milioni nel resto del mondo, stabilendo il miglior debutto di sempre per l’azienda di Cupertino. Un successo inaspettato che dimostra come l’innovazione possa sorprendere anche nel mondo dello spettacolo. La strada è aperta per nuove sfide e traguardi straordinari.

Nel primo weekend di programmazione, il film di Joseph Kosinski ha incassato 55,6 milioni di dollari in Nord America e 144 in tutto il mondo: è il miglior esordio di sempre per l’azienda di Cupertino, che non aveva avuto la stessa fortuna con i tentativi precedenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Apple trionfa al botteghino con F1 e Brad Pitt

