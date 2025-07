Microsoft lancia una nuova IA per le diagnosi | Fino a 4 volte meglio dei medici

Microsoft rivoluziona la sanità con una nuova IA capace di diagnosi fino a quattro volte più accurate dei medici umani. Questo avanzato software, con un’accuratezza dell’85% rispetto al 20% degli operatori umani, apre nuovi orizzonti per la diagnosi precoce e il trattamento personalizzato. In nessun modo, la tecnologia sostituirà completamente il ruolo del medico, ma rappresenta un alleato imprescindibile per migliorare le cure e salvare vite.

Intelligenza artificiale 'batte' Dr House, diagnosi 4 volte più precise su casi impossibili - In un test la super Ai in camice bianco ha raggiunto un'accuratezza diagnostica dell'80% ... Secondo msn.com