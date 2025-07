Processo Ciro Grillo | il pm chiede nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati | Video

Il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici si infiamma: il pm chiede nove anni di reclusione per tutti gli imputati, mentre emergono dettagli sconvolgenti sul caso di violenza sessuale di gruppo in Sardegna. Tra accuse, video e testimonianze, si apre una battaglia legale intensa, con le parti che si confrontano su diritti e verità . La vicenda continua a tenere alta l’attenzione pubblica, lasciando un segno profondo nel panorama giudiziario italiano.

Ciro Grillo e i suoi amici genovesi (Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia) sono accusati di violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2019 in Sardegna. Il pm Capasso: “Stupro durato 30 minuti non i 40 secondi dei video”. L’avvocata Bongiorno: “Mai una vittima sentita così a lungo in Italia. Calpestati i suoi diritti”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo Ciro Grillo: il pm chiede nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati | Video

