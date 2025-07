Riforma della polizia locale a Genova Salis e Terrile | No a sovrapposizioni con le forze dell’ordine

A Genova, tra tensioni e proposte, si discute della riforma della polizia locale, con Salis e Terrile che si oppongono alle sovrapposizioni con le forze dell’ordine. Dopo l’inchiesta sull’ex assessore Gambino, la sindaca e il procuratore hanno affrontato il tema, sottolineando l’importanza di una riorganizzazione efficace. La questione resta centrale nel dibattito cittadino, mentre si cercano soluzioni per migliorare la sicurezza senza compromessi.

La riforma degli ex vigili al centro del colloquio tra la sindaca e il procuratore dopo l'inchiesta sull'ex assessore Gambino.

