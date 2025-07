Prato la mattina da incubo | incidente manda il traffico in tilt Declassata riaperta

Prato questa mattina si è svegliata con un incubo: un incidente sulla Declassata ha causato il caos nel traffico, bloccando le strade e creando disagi per migliaia di pendolari. Intorno alle 11:30, la situazione è stata finalmente risolta, riportando ordine dopo ore di ingorghi e attese estenuanti. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza sulle nostre strade e l’efficienza dei soccorsi.

Prato, 2 luglio 2025 - E' stata risolta verso le 11:30 la situazione sulla Declassata, dove questa mattina - attorno alle 6:30 - si è verificato uno scontro frontale fra due auto. L'incidente, avvenuto per la precisione sul ponte Lama nel territorio di Campi Bisenzio, ha costretto la Polizia Municipale a regolare la circolazione istituendo il senso unico alternato, in attesa della rimozione dei veicoli, e questo ha letteralmente mandato in tilt il traffico. Non solo sulla statale Leonardo Da Vinci, in direzione Firenze, ma anche lungo le arterie cittadine limitrofe. Ci riferiamo in particolar modo a Viale della Repubblica, Via Valentini, Via Ferrucci, Via del Ferro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, la mattina da incubo: incidente manda il traffico in tilt, Declassata riaperta

