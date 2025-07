Regionali De Luca | Il Governo se ne infischia dei territori

Il bilancio di previsione, fondamentale per pianificare lo sviluppo regionale, dovrebbe essere approvato entro l’inizio dell’anno, ma spesso viene rinviato a causa di scadenze politiche e mancanza di programmazione. A causa del caos legato alle elezioni e alle tempistiche post-Covid, molte Regioni si trovano con le casse vuote e le idee confuse, dimostrando che il governo si infischia dei territori e delle loro esigenze reali. È ora di cambiare rotta e dare peso alle comunità locali.

Sapete che in conseguenza del Covid le elezioni regionali sono state spostate da maggio a settembre. Non c'è il tempo tecnico per approvare i bilanci di previsione delle Regioni, perché noi dovremmo andare a votare, in Campania e in altre regioni, il 23 novembre. Per la convalida degli eletti ci vuole un altro mese. Arriviamo a fine dicembre. Quando si approva un bilancio di previsione? Il bilancio di previsione non approvato significa che una regione va in esercizio provvisorio, cioè non può fare nulla. Si interrompono in sostanza i rapporti con i comuni, con le imprese, con le associazioni di volontariato, con il terzo settore.