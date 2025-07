Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 12 | 25

Se ti trovi in viaggio nella regione Lazio il 2 luglio 2025 alle 12:25, è importante rimanere aggiornati sulla viabilità. Astral Infomobilità ha segnalato la risoluzione di alcuni incidenti sull'autostrada Firenze-Roma e sul Grande Raccordo Anulare, ma sono stati registrati nuovi rallentamenti tra Tor Cervara e Fiorentino e sulla Roma-Tarquinia. Per evitare ritardi e pianificare al meglio il tuo percorso, consulta sempre le ultime news prima di partire.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolti gli incidenti sull'autostrada Firenze Roma a Orte Attigliano è l'incidente in carreggiata esterna sul grande raccordo anulare invece si registrano due nuovi incidente che interessano rispettivamente il tratto Urbano della Roma Teramo con code tra Tor Cervara e Fiorentino indirizzo del Centro che sulla Roma a Tarquinia tra Santa Severa Civitavecchia sud Al km 46 prestare attenzione al personale su strada a sud della capitale poi sulla via Pontina un incendio provoca fila all'altezza di via Laurentina in direzione di Latina infine ci spostiamo sulla Grande Raccordo Anulare per traffico intenso in carreggiata interna Ci sono rallentamenti tra Prenestina e Appia con le consuete ripercussioni sulla diramazione Roma Sud metti in esterna traffico rallentato tra Ardeatina e Tuscolana bene tutto Grazie per l'attenzione