Amt un consulente indagherà sui conti Salis | La destra si prenda responsabilità

In un’epoca di sfide e responsabilità, la trasparenza sui conti pubblici diventa essenziale. Amt, il consulente che indaga sui conti Salis, sottolinea l’importanza di mettere le responsabilità sul tavolo, mentre Buucci rassicura sulla buona gestione societaria e l’impegno della Regione a supportare il Comune. La Città Metropolitana anticipa 8 milioni all’azienda per garantire gli stipendi, dimostrando come la collaborazione tra enti possa rafforzare il nostro territorio.

Bucci: “Società sempre ben amministrata. La Regione aiuterà il Comune”. Città metropolitana anticipa 8 milioni all’azienda per pagare gli stipendi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Amt, un consulente indagherà sui conti. Salis: “La destra si prenda responsabilità”

