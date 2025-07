perché a Wimbledon i tennisti sono sempre vestiti di bianco, tranne qualche rara eccezione. Questa tradizione, risalente al 1877, riflette l'eleganza e il prestigio del torneo più antico del mondo. Il bianco simbolizza purezza e raffinatezza, mantenendo viva una storia ricca di aristocrazia e stile. Ma cosa rende così speciale questa consuetudine e perché continua a essere rispettata anche oggi? Scopriamolo insieme.

Wimbledon è iniziato e anche quest'anno, nel torneo più antico (e più seguito) della storia del tennis, tutti i giocatori sono obbligati a vestirsi di bianco: una tradizione che risale risale al 1877, anno in cui i soci dell’ All England Lawn Tennis and Croquet Club organizzarono le prime sfide. Il lusso e l’eleganza della struttura mal si sposavano con la sudorazione dei partecipanti, visibile soprattutto su maglie e pantaloncini colorati; da qui l’idea di imporre a tutti i tennisti di vestire esclusivamente di bianco, il colore che meglio maschera le macchie di sudore. Con il tempo, quello che sembrava solo un vezzo è diventato una regola; anzi, un decalogo consultabile sul sito ufficiale del torneo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it