WWE | È nato il sesto figlio di Roman Reigns

Felice notizia per Roman Reigns e famiglia. Giunge infatti dagli Stati Uniti la notizia della nascita del sesto figlio del Tribal Chief. Roman e la moglie Galina Becker hanno dato alla luce il loro sesto figlio. La Superstar WWE ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla sua famiglia, tenendola lontano dai riflettori ed anche questa volta non ci sono stati annunci social. Nuovo arrivo in casa Reigns. Durante una sessione di Q&A, WrestleVotes ha riportato la notizia della nascita del sesto figlio del Tribal Chief. La famiglia, dunque, si allarga ulteriormente ed il nuovo arrivato si unisce alla sorella nata nel 2007 ed alle due coppie di gemelli nati nel 2016 e nel 2020. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net