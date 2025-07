Non si ferma il grande caldo a Napoli | ancora ondate di calore fino a sabato umidità al 70%

Il sole splende ancora con forza su Napoli, con un'ondata di calore che non dà tregua e si protrae fino a sabato. Le temperature elevate e l’umidità al 70% rendono la città un forno a cielo aperto, invitando a prendere misure di prevenzione. Restate aggiornati e scoprite come affrontare al meglio questa intensa ondata di calore che sta coinvolgendo tutta la Campania.

Ancora un'allerta meteo, a Napoli e Campania, per ondate di calore: alte temperature e umidità fino alla serata di sabato 5 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ondate di calore a Napoli, giovedì 12 e venerdì 13 giugno temperature fino a 34 gradi - Prepara i tuoi fan e le tue borracce: Napoli si prende una pausa estiva anticipata con ondate di calore record! Giovedì 12 e venerdì 13 giugno, le temperature raggiungeranno i 34°C, trasformando la città in un forno all'aperto.

Caldo torrido, in Campania allerta prorogata fino a sabato - Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per "ondate di calore" fino alle 20 ... Scrive ilroma.net