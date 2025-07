Lavoro a maggio un altro record | 80mila posti in più e crollo degli inattivi FdI | Che ne pensano Landini & co?

A maggio, l'Italia segna un nuovo record occupazionale con 80.000 lavoratori in più, portando la quota di occupati al 62,9%. La crescita, seppur modesta, è un segnale positivo in un quadro di cambiamenti: aumenta anche la disoccupazione, ma i dati sugli inattivi dimostrano che più persone entrano nel mercato del lavoro e cercano nuove opportunità. Un dato che merita di essere analizzato nel contesto della ripresa economica.

Prosegue la crescita dell’occupazione in Italia: a maggio ha fatto segnare un +0,2% su base mensile, portando gli occupati al 62,9%. Si segna dunque un ulteriore nuovo record. Cresce anche la disoccupazione, ma anche questa è una buona notizia, perché va letta alla luce del dato sulla diminuzione degli inattivi: in Italia ci sono più persone che lavorano e più persone che cercano lavoro. In termini assoluti gli occupati sono 80mila in più su base mensile e 408mila in più su base annua. L’Istat: a maggio 80mila posti di lavoro in più. La fotografia emerge dal rapporto mensile dell’Istat, che conferma il trend positivo del mercato del lavoro evidenziato anche dai dati di ieri dell’Inps che mettevano anche in evidenza come ad aumentare non siano “semplicemente” i posti di lavoro, ma i posti di lavoro stabile con un’impennata dei contratti a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lavoro, a maggio un altro record: 80mila posti in più e crollo degli inattivi. FdI: «Che ne pensano Landini & co?»

