Kris Jenner e il lifting da 100mila dollari | il look è perfetto ma il Photoshop fa discutere

Kris Jenner, 69 anni e un'energia da invidia, torna a far parlare di sé con un look impeccabile e un volto così levigato da sembrare scolpito nel marmo. Ma questa volta, il suo splendore ha scatenato polemiche: un presunto errore di Photoshop in una recente foto ha sollevato dubbi sul suo “lifting da 100mila dollari” firmato dal famoso chirurgo. E se l'immagine perfetta fosse solo un'illusione?

Ma stavolta, più che per il suo leggendario senso dello stile, a far discutere è un dettaglio "ritoccato" fin troppo: un presunto errore di Photoshop in una delle sue ultime foto. E se il lifting da 100mila dollari firmato dal celebre chirurgo delle star Steven M. Levine sembra aver dato i suoi frutti, il fotoritocco digitale, almeno secondo i fan più attenti, avrebbe un po' esagerato.

