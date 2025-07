Tutti visitano tutti e, a turno, vanno contro tutti.

da un mondo in cui le false promesse e le profezie infondate alimentano paura e confusione. In questo scenario, è fondamentale saper distinguere tra realtà e illusione, mantenendo sempre uno spirito critico e una mente aperta. Solo così possiamo sperare di navigare attraverso le difficoltà e costruire un futuro più chiaro e consapevole, libero dal peso delle false credenze e delle manipolazioni.

A voler dare retta a chi crede nelle profezie, allo stato il mondo è in una fase oltremodo negativa, prevista secoli addietro dal Nostradamus di turno. In base a che o a cosa non è dato saperlo. Molto spesso quel segnale inequivocabile di cialtroneria o credulonità, è servito come fonte dove attingere notizie per gli emeriti ciarlatani che ancora oggi, diffondendo le stesse, continuano a contribuire alla creazione di disordine. Non molto diversa è l'azione che diversi capi di stato intraprendono, tentando di creare corsie preferenziali che possano consentire loro di accedere al trono di due o quante sono le parti contendenti, al fine di portare loro un' improbabile buona novella.