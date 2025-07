Ederson Juve sul brasiliano si inserisce anche l’Inter | i nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto per quel big! Cosa filtra

Il calciomercato si accende con nomi di peso e strategie avvincenti: Ederson, centrocampista brasiliano, è nel mirino sia della Juventus che dell’Inter. La partenza di Hakan Calhanoglu dall’Inter apre nuovi scenari, mentre le due squadre si contendono il talento emergente. Con ambizioni di rinforzo e sogni di conquista, i club italiani sono pronti a fare mosse decisive: il futuro del centrocampo si gioca ora.

Ederson Juve: il centrocampista brasiliano è nel mirino dei bianconeri, ma non solo.anche l’Inter mette gli occhi su di lui. Il calciomercato Juve entra nel vivo, con il futuro del centrocampo bianconero che dipende da un imminente addio. La partenza di Hakan Calhanoglu dall’ Inter sembra ormai inevitabile, e la Juve sta già pianificando la sua sostituzione. Tra sogni di mercato e strategie precise, il club bianconero ha in mente il profilo giusto per il futuro della mediana. Cessione Calhanoglu: l’Inter attende l’offerta per il regista. La frattura tra Calhanoglu e l’ Inter appare ormai insanabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juve, sul brasiliano si inserisce anche l’Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto per quel big! Cosa filtra

In questa notizia si parla di: juve - inter - brasiliano - ederson

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Ad oggi il brasiliano è valutato circa 40M € e l’Inter vorrebbe cedere il turco non a meno di 30M €. Come vedreste questa operazione da parte dell’Inter? ©?Mattia Pistoia ©?Massimo Insabato #calcio #football #ederson #çalhanoglu #inter Vai su Facebook

Inter e Juve all’assalto di Ederson, ma l'Atalanta fa muro: servono almeno 50 milioni; La Juventus pensa di nuovo a Ederson: quanto chiede l'Atalanta, c'è anche l'Inter; Ederson, Juve e Al-Hilal in corsa con l'Inter alla finestra. Ma i Percassi non vogliono mollare.

Sportmediaset - Ederson, c'è anche l'Inter - La Juventus non sarebbe l'unica big di Serie A ad essere sulle tracce di Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999 dell'Atalanta: stando a quanto riportato dai colleghi ... Come scrive tuttojuve.com

Ederson è il ‘sogno’ per il centrocampo dell’Inter - “C’è un nome che va tenuto in considerazione, la primissima scelta se solo si creassero le condizioni per un affondo: Ederson dell’Atalanta. Scrive calcioatalanta.it