Come difenderei i Bob Vylan dopo i cori a Glastonbury contro l’esercito di Israele

Il gesto dei Bob Vylan a Glastonbury ha sollevato un acceso dibattito: come si può sostenere l’arte e la libertà di espressione senza alimentare l’odio? È fondamentale distinguere tra critica politica, diritto di manifestare e incitamento alla violenza. Difendere i Bob Vylan significa riconoscere il loro ruolo di provocatori nel panorama musicale, capaci di stimolare riflessioni dure ma essenziali sulla complessità del conflitto israelo-palestinese, senza però mai scadere nel fanatismo o nell’incitamento all’odio.

di Angelo Palazzolo Ha fatto un grande scalpore il concerto dei Bob Vylan a Glastonbury e in particolare il coro "Death, Death to the Idf". Ammetto che quando ho sentito la notizia, anch'io ho avuto un moto di sdegno. Come quando ad una manifestazione pacifica c'è qualche imbecille che rovina i buoni intenti di tutti gli altri spaccando una vetrina o prendendo a calci una macchina. Augurare la morte di una persona è una cosa spregevole, ma l'Idf non è una persona. Anche se fatta da persone, l'Idf è formalmente un'organizzazione e augurare la sua "morte" potrebbe significare semplicemente augurare la dissoluzione di tale organizzazione.

