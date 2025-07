Insigne dopo il Toronto il ritorno a sorpresa | la notizia fa già discutere

Lorenzo Insigne, dopo l’esperienza a Toronto, è pronto a fare nuovamente il suo ritorno in Italia, e il mondo del calcio non può che parlarne. La sua possibile riunione con il Napoli, fresco di scudetto e di grandi acquisti come De Bruyne e Marianucci, accende l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Il club azzurro, determinato a scrivere nuove pagine di successo, si muove con decisione: un nuovo capitolo sta per cominciare.

Lorenzo Insigne è pronto al ritorno: la notizia sull'ex Napoli di queste ore, dopo l'addio al Toronto, desta scalpore. Il Napoli vuole riscrivere con determinazione nuove pagine di storia, dopo lo Scudetto conquistato lo scorso anno. Un capitolo accompagnato all'ambizione, come dimostrato dal colpo Kevin De Bruyne e dall'acquisto del giovane talento Luca Marianucci. Il club azzurro continua però a muoversi con decisione, guidato dalla coppia Conte – Manna. Ma non sono solo gli azzurri a fare rumore sul mercato: c'è una notizia su un ex Napoli che sa anche di un pizzico di nostalgia e che riguarda Lorenzo Insigne.

