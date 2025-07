La transizione digitale non va rifiutata ma gestita E abbiamo gli strumenti per farlo

La transizione digitale è un passaggio imprescindibile che richiede gestione intelligente e strumenti adeguati. Come sottolinea Flavio Natale dell’ASviS, il cambiamento può amplificare o ridurre le disuguaglianze, e le tensioni globali ne sono la prova. In un mondo in rapido mutamento, la sfida è trovare un equilibrio che favorisca un progresso equo e sostenibile. La strada verso un futuro digitale inclusivo inizia ora, e tutti dobbiamo essere protagonisti di questa trasformazione.

di Flavio Natale del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato al sito ASviS del 19 06 2025 Dalle proteste di Los Angeles al malcontento dei teenager inglesi, il dissenso contro l’accelerazione tecnologica si accende nel mondo. Lo sviluppo può incrementare le disuguaglianze, ma anche attenuarle. La sfida è globale e richiede soluzioni globali. Taxi in fiamme, scontri con le forze dell’ordine, notti di coprifuoco: i video da guerriglia urbana delle proteste in California contro le politiche migratorie del governo Trump hanno fatto il giro del mondo. E in molti sono rimasti colpiti dall’accanimento della folla contro i robotaxi Waymo, incendiati come segno di contestazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La transizione digitale non va rifiutata ma gestita. E abbiamo gli strumenti per farlo.

