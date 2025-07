Messina Assarmatori | Lo Stato sostenga il rinnovo della flotta traghetti

Messina Assarmatori chiede con forza che lo Stato sostenga il rinnovo della flotta di traghetti, fondamentale per il nostro network marittimo. La nostra cantieristica, duramente colpita dall’inesorabile taglio degli aiuti europei, ha scelto di puntare su segmenti ad alto valore aggiunto. Tuttavia, senza un intervento deciso, l’Italia rischia di perdere competitività e capacità , mettendo a rischio collegamenti vitali e posti di lavoro. È ora di agire per sostenere il settore e il suo futuro.

"La nostra cantieristica, dopo l'assurda messa al bando degli aiuti decisa dalla solita politica suicida dell'Europa, si è concentrata su segmenti ad alto valore aggiunto e non è in grado (e parlo dell'Europa e non solo degli impianti nazionali) di offrire capacità sufficiente e prezzi competitivi".