Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano

Dopo un lungo e appassionato percorso di 53 anni, la storica “Libreria dei Ragazzi” di Milano si prepara a chiudere le sue porte, vittima degli insostenibili costi di affitto e gestione. Un addio che segna la fine di un’epoca per gli amanti della letteratura young adult e per tutti coloro che hanno condiviso momenti di scoperta e magia tra le sue mura. La sua chiusura rappresenta una perdita significativa per il panorama culturale milanese.

Dopo 53 anni, a causa dei costi d’affitto e di gestione diventati insostenibili, chiude a Milano “La libreria delle ragazze e dei ragazzi”. Servizio di Andrea Domaschio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano

In questa notizia si parla di: chiude - libreria - ragazzi - milano

Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Un dolore. Ma diciamo arrivederci, abbiamo ancora tanto da dare a questa città” - Milano piange la chiusura de “La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi”, un luogo magico che ha nutrito generazioni di sognatori.

Caro affitti: a Milano la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi deve chiudere. Si cerca una nuova sede i particolari su @illibraio http://illibraio.it/news/librerie/caro-affitti-milano-libreria-delle-ragazze-ragazzi-1476035/… #Milano #affitti #crisi #Librerie Vai su X

Il caro affitti, oltre all’aumento delle spese di gestione, ha fatto un’altra vittima. Dopo cinquantatré anni chiude la sede di via Tadino 53 della Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. https://puntodivista.libreriadelledonne.it/chiude-la-libreria-delle-ragazze-e-dei-ra Vai su Facebook

Milano, chiude la Libreria dei ragazzi: Speriamo sia un arrivederci; Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Un dolore. Ma diciamo arrivederci, abbiamo ancora tanto da dare a questa città”; Milano, chiude la Libreria dei ragazzi: Speriamo sia un arrivederci.

Chiude la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Un dolore. Ma diciamo arrivederci, abbiamo ancora tanto da dare a questa città” - La festa con i lettori ha richiamato decine di persone in via Tadino 53 ... Segnala msn.com

La storica Libreria dei Ragazzi a Milano chiude per il caro affitti dopo 53 anni: “Costi ormai insostenibili” - La Libreria dei Ragazzi e delle Ragazze, aperta nel 1972 in via Tadino a Milano, è stata la prima ad occuparsi di letteratura per bambini e adolescenti ... Secondo fanpage.it