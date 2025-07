la juventus perde ma domina la serata chi ha vinto il duello dei talk show

Nonostante la Juventus perda sul campo, i riflettori televisivi si accendono su un duello di nervi tra talk show e grandi eventi. La serata del martedì si apre con Rai1 e il suo "Un amore regale", mentre su Canale5 il Mondiale per Club infiamma l’audience con il Real Madrid che conquista il cuore degli spettatori. Chi ha vinto il vero duello? Scopriamolo insieme, tra passione sportiva e intrattenimento di qualità .

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1, il film Un amore regale con Mallory Jansen e Charlie Carrick conquistare 2.091.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 il Mondiale per Club con la vittoria del Real Madrid per 1 a 0 contro la Juventus ha calamitato il 29.2% della platea pari a una media di 4.706.000 individui all'ascolto. Su Rai2 Storie al bivio Show con Monica Setta segna un netto di 590.000 persone all'ascolto pari al 5.5% di share, in netta crescita rispetto a sette giorni fa (presentazione: 642.000 - 3.9%). Su Rai3 Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich ha attirato una media di 614. 🔗 Leggi su Iltempo.it