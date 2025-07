10eLotto | in Campania vinti 170mila euro

La fortuna bacia ancora la Campania con il 10eLotto, che nell'ultimo concorso ha regalato ben 170mila euro complessivi. Tra vincite impressionanti a Teano, Capodrise e Capaccio Paestum, i giocatori hanno realizzato sogni da capogiro grazie a numeri fortunati e scommesse vincenti. La regione si conferma terra di grandi opportunità per chi osa provarci: chissà se la fortuna sorriderà anche a te nel prossimo colpo!

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti premi per 170mila euro complessivi: a Teano, in provincia di Caserta, vinti 100mila euro con un 9 in piazza Unità d’Italia. A Capodrise, sempre in provincia di Caserta, un 9 ‘Oro’ regala 50mila euro a un giocatore in via Marte. Infine, a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, colpo da 20mila euro grazie a un 8 ‘Doppio Oro’ in viale della Repubblica. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2 miliardi di euro dall’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - 10eLotto: in Campania vinti 170mila euro

