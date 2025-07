Ardea edilizia e permessi: tutti assolti i sei imputati per lottizzazione a Tor San Lorenzo. Dopo un lungo iter giudiziario, il Tribunale di Velletri ha decretato che non ci sono prove di truffa, falso o violazioni normative. La sentenza n. 3485 del 12 dicembre 2024, depositata a giugno, chiude definitivamente un capitolo complesso. Sul banco degli ...

Ardea, 2 giugno 2025 – Non c’è stata alcuna truffa né falso nei permessi di costruire. Non c’è stata alcuna violazione delle normative edilizie. E soprattutto, non c’è alcun responsabile da condannare. È questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 3485 emessa dal Tribunale di Velletri il 12 dicembre 2024 e depositata in cancelleria il 3 giugno 2025, con la quale sei persone sono state assolte perché il fatto non sussiste. Sul banco degli imputati c’erano: Massimiliano Pucci, Paolo Terribili, Mauro Iacoangeli, Mauro Rossi, Pietro Tomei e Vincenzo Longo, accusati – a vario titolo – di abusi edilizi, falso in atto pubblico, violazioni delle norme antisismiche e urbanistiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it