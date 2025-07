Ex Ilva ultimatum di Urso a Taranto mentre Genova apre al forno elettrico

In un clima di tensione e speranze contrastanti, l’ex Ilva di Taranto riceve un ultimatum dal ministro Urso, mentre a Genova il vice sindaco Terrile difende le aree industriali, confermando il loro ruolo nel futuro della città. L’8 luglio si tiene un incontro cruciale con gli enti locali pugliesi, segnando un possibile punto di svolta per il destino dell’industria italiana. La sfida tra tutela ambientale e sviluppo economico si fa sempre più vibrante, aprendo nuovi scenari per il Paese.

