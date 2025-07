Come prenotare una visita medica | online la nuova piattaforma che indica i tempi di attesa

Se desideri prenotare una visita medica online con facilità e conoscere i tempi di attesa reali, la nuova piattaforma nazionale Pnla è qui per te. Grazie all’innovativo cruscotto telematico, potrai consultare le disponibilità e pianificare al meglio i tuoi appuntamenti sanitari. Questa rivoluzione digitale, introdotta dall’Agenas, rende la gestione delle visite più trasparente e immediata. Scopri come sfruttare al massimo questa opportunità e prendi in mano la tua salute.

È entrata in funzione la nuova piattaforma nazionale che indica i tempi di attesa e fornisce informazioni essenziali su come prenotare una visita medica. A darne notizia è l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che comunica la disponibilità della prima versione del cruscotto telematico. Lo strumento, istituito dall’articolo 1 della legge 107 del 2024, si chiama Piattaforma nazionale delle liste di attesa (Pnla). Il cruscotto consente di monitorare, in tutta Italia, i tempi di attesa per ciascuna prestazione sanitaria, sia che si tratti di visita che di esame. Il risultato restituito è quello di un confronto su quanto tempo si attende per la prenotazione considerando le classi di priorità della stessa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Come prenotare una visita medica: online la nuova piattaforma che indica i tempi di attesa

In questa notizia si parla di: attesa - piattaforma - tempi - prenotare

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: in mattinata le qualificazioni della piattaforma con Jodoin Di Maria, attesa per Marsaglia/Tocci - Segui in diretta le qualificazioni dei tuffi europei 2025, con grande attesa per Marsaglia e Tocci. Nei primi giorni, l’Italia ha già conquistato tre medaglie, tra cui l’oro di Chiara Pellacani e il bronzo nel Team Event.

LISTE D’ATTESA: CLAMOROSO FALLIMENTO DEL GOVERNO MELONI A poco più di un anno dall’approvazione del decreto elettorale sulle liste d’attesa, è ormai evidente a tutti il clamoroso fallimento del governo Meloni sul tema. Mentre la premier e il mini Vai su Facebook

Liste di attesa: cosa sapere e come agire; Piattaforma di prenotazione sanitaria, oltre il vestito nuovo: serve un approccio globale; Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali. Gimbe: Regioni ben lontane dalla trasparenza. Solo 6 al top, al Sud si distingue la Puglia.

Come prenotare una visita medica: online la nuova piattaforma che indica i tempi di attesa - Come prenotare una visita medica: online la nuova piattaforma che indica i tempi di attesa considerando l'urgenza della prestazione. Riporta msn.com

Sanità, 1 anno per la mammografia e 190 giorni per colonscopia: le lunghe liste d’attesa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sanità, 1 anno per la mammografia e 190 giorni per colonscopia: le lunghe liste d’attesa ... Lo riporta tg24.sky.it