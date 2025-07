Vittoria for Women Tour | il VittoriaBus porta la prevenzione a Sassari

Il Vittoria For Women Tour trasforma la prevenzione in un gesto di solidarietà e salute, portando il VittoriaBus a Sassari. A Platamona, il Beach Rugby diventa un’opportunità per sensibilizzare sulla prevenzione senologica, con 8 squadre coinvolte e ben 150 visite gratuite offerte. Un’iniziativa che dimostra come sport e prevenzione possano unire le forze per un futuro più sano e consapevole, confermando il successo della collaborazione tra Vittoria Assicurazioni, Fir e Lilt.

Appuntamento il 28 e il 29 giugno sulla spiaggia di Platamona. Visite senologiche gratuite presso il VittoriaBus https://www.sassarinotizie.com/2025/06/26/vittoria-for-women-tour-2025-il-viaggio-estivo-della-prevenzione-dei-tumori-arriva-a-sassari/ Vai su Facebook

