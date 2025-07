The Sandman Stagione 2 | Sogno ha un messaggio per Lucifero in una nuova clip

Preparati a un viaggio oscuro e avvincente, perché la seconda stagione di The Sandman promette di sconvolgere ogni aspettativa. In una nuova clip, Sogno ha un messaggio importante per Lucifero, segnando un ritorno epico del sovrano dell’Inferno interpretato da Gwendoline Christie. L’attesa è alle porte: i primi sei episodi arrivano domani su Netflix, e il destino dei personaggi si intreccia in modo imprevedibile. Non perdere l’inizio di questa avventura senza precedenti!

I primi sei episodi di The Sandman Stagione 2 arrivano domani e Netflix ha pubblicato due nuove clip, una delle quali presenta il ritorno di Gwendoline Christie nei panni di Lucifero. La prima introduce l’inevitabile confronto tra Sogno e Lucifero, mentre Caino consegna un messaggio al sovrano dell’Inferno: Morfeo sta tornando negli inferi per liberare Nada, con o senza permesso. Abbiamo anche una breve anteprima di una scena di “ Brief Lives “, in cui Delirio fa visita al fratello maggiore nella speranza di convincerlo ad aiutarla a cercare un altro membro della famiglia degli Eterni che ha abbandonato la sua posizione molti anni fa, Distruzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

