Lucania visiva al Centro Studi La Contea a Napoli si presenta il libro di Palmarosa Fuccella

Domani a Napoli, presso il Centro Studi La Contea, si svolgerà la presentazione di “Lucania Visiva” di Palmarosa Fuccella, un affascinante viaggio tra storia, arte e comunicazione che svela le radici profonde di questa regione. Un’opportunità unica per immergersi in un mondo di suggestioni culturali e narrazioni coinvolgenti. Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Luciano...

Si terrà domani, giovedì 3 luglio, alle ore 18,30, al Centro Studi La Contea in via Toledo 418 a Napoli, la presentazione del volume “Lucania visiva. Scritti tra storia, arte e comunicazione” di Palmarosa Fuccella, edito da Calice Editori. Il libro propone un viaggio coinvolgente tra le radici culturali della Lucania, unendo memoria, arte, narrazione e ricerca in un’opera densa di suggestioni. Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Luciano Schifone, presidente del Centro Studi La Contea Antonio Martino, presidente dell’Associazione Rocco Scotellaro di Portici, Vincenzo Ciruzzi, decano dell’Associazione Giustino Fortunato, Biagio Ancarola, Ph. 🔗 Leggi su Ildenaro.it