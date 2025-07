Investito e ucciso da guidatore ubriaco e positivo alla cocaina | la vittima era in scooter

Una tragedia sconvolgente scuote Livorno: un guidatore ubriaco e positivo alla cocaina ha travolto e ucciso Fabio Peluso, 57 anni, sulla sua moto. La notte di martedì 1 luglio si è trasformata in un incubo per la famiglia e la comunità . Un incidente che mette in discussione le conseguenze di chi sceglie di mettersi alla guida sotto effetti devastanti, lasciando dietro di sé dolore e rabbia.

Livorno, 2 luglio 2025 – Era positivo ad alcol e droga, in particolare cocaina, l’uomo che ha investito e ucciso un uomo alla periferia di Livorno nella sera di martedì 1 luglio. Un incidente tremendo, devastante, con un’auto che ha travolto lo scooter condotto da Fabio Peluso, 57 anni, che è morto nonostante ogni tentativo di rianimazione in strada. Sul mezzo a due ruote c’era anche la compagna dell’uomo, 54 anni, rimasta ferita ma cosciente. Ha visto con i suoi occhi la tragedia, in una serata di morte e dolore per Livorno. Accade in via Da Vinci, una strada dritta, lunga oltre un chilometro, che collega Livorno con la zona industriale, il Calambrone e la zona di Tirrenia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investito e ucciso da guidatore ubriaco e positivo alla cocaina: la vittima era in scooter

