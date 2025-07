Cicilianotre regioni non hanno flotta aerea antincendio

In Italia, alcune regioni si trovano ancora senza una flotta aerea antincendio, un elemento cruciale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, soprattutto nelle zone insulari e periferiche. La legge assegna alle autorità regionali e provinciali autonome il compito di pianificare interventi efficaci, ma nel 2025 Umbria, Molise e Puglia sono prive di queste risorse fondamentali. Così il capo del dipartimento della protezione civile...

Per quanto riguarda il rischio di incendi boschivi, "la legge quadro in materia è assegnata alle regioni e alle province autonome che hanno il compito di programmare la prevenzione e la lotta attiva, attività essenziali soprattutto per le isole. Per quanto riguarda la campagna antincendio boschivo del 2025, le flotte aeree regionali hanno registrato un'assenza in Umbria, Molise e Puglia ". Così il capo del dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, in audizione alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità".

