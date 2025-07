Napoli caccia all’attaccante | tra Nunez e Lucca spunta anche Moise Kean

Il mercato del Napoli si infiamma nella caccia a un nuovo attaccante, con l’obiettivo di sorprendere il tecnico Antonio Conte e completare la rosa entro metà luglio. Tra i nomi più caldi spiccano Darwin Nunez del Liverpool e Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma spunta anche Moise Kean come possibile sorpresa. La società azzurra lavora freneticamente per regalare al suo allenatore un rinforzo di peso, pronto a fare la differenza in vista della nuova stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli accelera la caccia al nuovo attaccante. Con l'obiettivo chiaro di Antonio Conte – avere l'organico praticamente definito entro il 15 luglio per cominciare il ritiro di Dimaro con una rosa quasi completa – la società azzurra sta intensificando i contatti per regalare al tecnico un rinforzo chiave nel reparto offensivo. I nomi principali, ormai noti, sono Darwin Nunez del Liverpool e Lorenzo Lucca dell'Udinese. Due profili molto diversi: Nunez è il sogno internazionale, un attaccante di grande impatto fisico e tecnico, ma con costi estremamente elevati. Si parla di 50 milioni di cartellino più un ingaggio netto da circa 6 milioni di euro.

