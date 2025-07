Imperia detenuto evade dal carcere | ricerche in tutta la provincia

Un'evazione inquietante scuote Imperia: un detenuto di 34 anni, italiano e con problemi di tossicodipendenza, è evaso dal carcere e si trova ora ricercato in tutta la provincia. L'uomo, ammesso al lavoro esterno, non ha fatto rientro lunedì sera, scatenando un'immediata caccia all'uomo. Le autorità sono in allerta, ma cosa si nasconde dietro questa fuga? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Si tratta di un uomo di 34 anni italiano con problemi di tossicodipendenza: era ammesso al lavoro esterno e non è rientrato lunedì sera (2 luglio). 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Imperia, detenuto evade dal carcere: ricerche in tutta la provincia

