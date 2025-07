Cento alberi in vaso nelle piazze del centro per 3 mesi | la scelta di Bologna contro il caldo

Bologna si prepara a sfidare il caldo estivo con una soluzione innovativa: cento alberi in vaso, pronti a essere sistemati nelle piazze del centro per tre mesi. Un intervento sperimentale che mira a creare più ombra e migliorare il microclima urbano, anche se ha suscitato dibattiti sui costi e sulle modalità . I fusti arriveranno entro dieci giorni, segnando un passo deciso verso città più vivibili e sostenibili.

Cento alberi in vaso da sistemare “a tempo” in sette piazze del centro per aumentare le zone d’ombra e combattere le isole di calore. L’intervento emergenziale del Comune di Bologna fa discutere, sia per i costi che per la scelta in sé. L’esperimento senza precedenti prevede un impegno di spesa di 128mila euro per le casse pubbliche ed è finalizzato al “miglioramento del microclima urbano nel centro della città ”. I fusti arriveranno entro dieci giorni e resteranno a piazza Nettuno, piazza Re Enzo, piazza Galvani, piazza della Mercanzia, piazza del Francia, piazzetta Guazzaloca, piazza De Celestini fino a settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cento alberi in vaso nelle piazze del centro per 3 mesi: la scelta di Bologna contro il caldo

