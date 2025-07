Ucraina la Corea del Nord pronta a inviare altri 30mila soldati al fronte al fianco di Mosca

In un quadro di tensioni sempre più intense, la crisi tra Ucraina e Russia si infila nel cuore delle diplomazie mondiali. Mentre la Corea del Nord si prepara a inviare altri 30.000 soldati al fianco di Mosca, le chiamate tra Macron e Putin cercano di aprire uno spiraglio di dialogo. Gli Stati Uniti, invece, frenano l'invio di sistemi di difesa aerea a Kiev, complicando ulteriormente uno scenario già complesso e in rapido mutamento.

Telefonata Macron-Putin, l'Eliseo: "Negoziati e cessate il fuoco". Gli Usa bloccano l'invio di alcuni sistemi di difesa aerea per Kiev.

