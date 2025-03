Romadailynews.it - Buon compleanno Giorgio Forattini, Giuseppina Manaresi…

Leggi su Romadailynews.it

Manaresi, Rita Forte, Gianni Bella, Michael Caine, Gennaro Acquaviva, Luigi La Monica, Billy Crystal, Graziano Rossi, Daniel Bertoni, Franco Grillini, Giancarlo Leone, Rudi Marguerettaz, Alberto di Monaco, Massimo Piscedda, Roger de Menech, Nino Bosco, Michele Riondino.Oggi 14 marzo compiono gli anni:Manaresi, manager;, disegnatore, vignettista; Michael Caine, attore; Gennaro Acquaviva, politico; Sergio Frascoli, ex calciatore Pro Patria, Monza, Venezia, dirigente; Pierluigi Angeli, politico; Luciano Lombardi d’Aquino, giornalista; Antonino Monteleone, medico, politico; Angelo Picano, politico; Pierluigi Magri, ex calciatore Marzotto, Alessandria; Lucio Testa, politico, manager.Inoltre, festeggiano ilDevoto, editore, scrittore; Bruno Mazzia, ex calciatore Juventus, Lazio, Perugia, allenatore; Domenicantonio Spina Diana, politico; Cosimo Pinto, ex pugile; Michele Errico, politico; Carlo Fatuzzo, politico; Luigi La Monica, attore, doppiatore; Albarosa Sisca, poetessa; Gianni Bella, cantautore; Paolo Giaretta, politico; Roberto Piumini, scrittore; Billy Crystal, attore, regista, sceneggiatore; Luigi Alici, filosofo; Gianni Rinaldini, sindacalista; Mariano Garau, compositore; Alessandra Cardini, costumista, attrice; Maurizio Viroli, saggista, filosofo; Daniele Boffelli, karateka; Luigi Castagnola, pallanotista; Sauro Catellani, ex calciatore Napoli, procuratore; Roberto Meddi, direttore fotografia, regista.