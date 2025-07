Morto in un incidente in scooter il sindaco di Mortara | Ettore Gerosa aveva 70 anni

Una tragedia scuote la città di Mortara: il sindaco Ettore Gerosa, 70 anni, ha perso la vita in un incidente scooter nei pressi di Ottobiano. Un dramma improvviso che lascia senza parole la comunità e solleva profonde riflessioni sulla sicurezza stradale. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per l'intera cittadinanza, che piange un uomo dedito al servizio pubblico e alla crescita del suo territorio. Continua a leggere.

Ettore Gerosa, sindaco di Mortara (Pavia), ha perso la vita in un incidente stradale nel pressi di Ottobiano (Pavia). Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe uscito di strada con il proprio scooter finendo in una chiusa 300 metri più a valle. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare la salma.

