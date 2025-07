Gli occhi blu dell’ossessione il film stasera in tv | trama e cast

Gli occhi blu dell’ossessione, in onda questa sera su Rai 2, promette suspense e tensione in un thriller psicologico che esplora le profondità dell'animo umano e il pericolo nascosto dietro una facciata apparentemente normale. Con un cast avvincente e una trama ricca di colpi di scena, il film conquista e coinvolge fin dal primo fotogramma, invitandoti a scoprire fino a dove può spingersi l'ossessione. Non perderlo!

Oggi, sabato 12 luglio, a partire dalle 21.20, Rai 2 propone "Gli occhi blu dell’ossessione", un thriller psicologico con venature ossessive. Il film è una produzione statunitense firmata Lifetime, rete specializzata in titoli dove il pericolo si annida nelle pieghe della quotidianità, e ha per. 🔗 Leggi su Today.it

