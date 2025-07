Calciomercato Milan da Jashari assist ai rossoneri Ma ora serve pazienza

Il calciomercato del Milan si anima con il pressing di Ardon Jashari, talento del Bruges, desideroso di vestire la maglia rossonera. Dopo aver assistito con entusiasmo alla sua determinazione, i tifosi sanno che ora serve pazienza: l'obiettivo è vicino, ma i dettagli richiedono tempo. La speranza è che questa nuova acquisizione possa portare energia e qualità alla squadra, rendendo il Milan ancora più competitivo nella prossima stagione.

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, vuole trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato e sta spingendo forte.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cosa lega Stankovic, Jashari ed Ederson? L'intreccio a tinte nerazzurre che può far felice il Milan; L'Inter serve l'assist al Milan per Jashari: Stankovic vicino al Club Brugge, sarà il suo sostituto. Attesa la risposta belga; Milan, nuova offerta al Bruges per Jashari.

Milan, si complica Jashari: affare da 27mln per il piano B - Il Milan sta facendo i conti con il complicarsi della pista Jashari ed in tal senso Tare ha pronto il piano B: le ultime ... Si legge su calciomercato.it

Vlahovic Milan, assist del serbo ad Allegri! Clamoroso aneddoto, ha questa strategia in mente - Vlahovic Milan, il serbo vuole liberarsi a parametro zero per ricongiungersi con Massimiliano Allegri a Milanello. Come scrive milannews24.com