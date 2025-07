Monfalcone il Tar dà torto al centro islamico | Cisint | vincono legalità e sicurezza

a garantire legalità e sicurezza per tutta la comunità. La vittoria al TAR rappresenta un passo fondamentale nella tutela dei valori della nostra città, dimostrando che il rispetto delle norme prevale sempre sugli interessi di parte. Con questa sentenza, Monfalcone si rafforza come esempio di integrità e rispetto delle regole, confermando l’impegno del Comune nel tutelare i cittadini e preservare il suo tessuto sociale.

Vince la Lega, ma soprattutto vince la giustizia, perché il Presidente del Tar dà ragione ad Anna Maria Cisint e al Comune di Monfalcone. È stata respinta la sospensiva del Centro islamico Darus Salaam, che era convinto di poter vincere in quella sede, ma l'ente conferma l'intavolazione dell'immobile in via Duca d'Aosta. «Si tratta di una decisione importante, perché è l'ulteriore conferma della correttezza del nostro operato, finalizzato all'affermazione dello stato di diritto e del fatto che le norme e le leggi devono essere uguali per tutti i cittadini. Monfalcone è diventato un riferimento a livello nazionale per l'affermazione dei principi di legalità e di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it