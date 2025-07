Maria Carmela Iacono è la nuova presidente del Lions Club Sirmione

Lago di Garda con entusiasmo e determinazione, pronta a guidare il Lions Club Sirmione verso nuovi traguardi di solidarietà e impegno civico. La sua terza presidenza consecutiva segna un momento importante di leadership femminile, rafforzando il ruolo delle donne nel tessuto sociale locale e ispirando la comunità a fare la differenza. Con Maria Carmela Iacono al timone, il futuro del club promette innovazione e passione condivisa.

La guida del Lions Club Sirmione è per la terza volta consecutiva appannaggio di una donna. Dopo Bruna Ghizzi Ramazzotti e Lorena Fontana, a presiedere, infatti, il club sirmionese è l’ingegnere Maria Carmela Iacono, personaggio di alto profilo professionale e sociale che sbarca sulle rive del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

